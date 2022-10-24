Довольствие мобилизованных хотят исключить при назначении пособий на детей Депутаты ГД предложили исключить довольствие мобилизованных при назначении «детских»

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Депутат комитета Госдумы по делам семьи от фракции КПРФ Нина Останина предложила не учитывать денежное довольствие мобилизованных при оценке среднедушевого дохода семьи для назначения универсального пособия. Денежное довольствие мобилизованного на сегодня составляет 195 тысяч рублей, напоминают «Известия».

С аналогичной инициативой выступил депутат от ЛДПР Сергей Леонов, Он предлагает при назначении пособия не учитывать выплаты за ранения и за пострадавшее в результате ЧС имущество.

Пример: семья с тремя детьми не получает детское пособие, потому что муж работал на заводе, и его зарплата была больше одного прожиточного минимума на каждого. Его мобилизовали — теперь семья «осталась без ничего», — рассказала Останина, добавив, что соответствующее предложение направлено в комитет по труду, чтобы не учитывать довольствие в 195 тысяч рублей.

Леонов, в свою очередь, предложил уточнить условия при назначении универсального пособия. Это также предложение не включать в расчет денежное содержание мобилизованных и выплаты за ранения, контузии и увечья. Также из расчета предложено исключить единовременную материальную помощь в случае утраты имущества при ЧС.

Соответствующую поправку депутат уже внес на рассмотрение в нижнюю палату.

Ранее сообщалось, что ЛДПР намерена в ближайшее время внести на рассмотрение в парламент законопроект, предусматривающий обязательства государства выплачивать алименты за мобилизованных. Также авторы инициативы считают, что государство должно выплатить долги по алиментам в случае гибели участника СВО.