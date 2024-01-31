«Доводы были услышаны»: МИД России о вердикте суда в Гааге МИД России поприветствовал решение суда в Гааге отклонить претензии Украины к РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международный суд ООН услышал доводы российской стороны о необоснованности претензий Украины к РФ по поводу финансирования терроризма, заявили в МИД России. Ведомство подчеркнуло, что разбирательство продолжалось семь лет и закончилось ничем для Киева.

Доводы российской стороны о безосновательности украинских инсинуаций были в Гааге услышаны: из заявленных Киевом на протяжении семилетнего разбирательства более чем 20 требований суд отклонил практически все и оставил Украину без какой-либо компенсации, — уточнили в МИД.

Ведомство добавило, что суд в Гааге не пошел «на поводу у Киева» и принципиально не стал признавать РФ «государством-агрессором». Кроме того, отметили в МИД, инстанция полностью отвергла инсинуации украинской стороны о том, что ЛДНР якобы является «террористической организацией».

Ранее суд ООН в Гааге отклонил большинство претензий Украины к РФ по вопросу финансирования терроризма и расовой дискриминации. Председатель суда Джоан Донохью заявила, что Россия лишь частично виновна в нарушении международных конвенций. Украина обвиняла российские власти в поддержке вооруженных групп в Донбассе и нарушении прав меньшинств в Крыму.

В ООН также отказались принять решение о выплате Украине компенсации, на которой настаивал Киев. Российские власти последовательно заявляют, что украинская сторона неверно интерпретирует понятие «терроризм».