Медведев разочаровал противников России словами об оружии Медведев заявил о достаточном запасе вооружений и средств поражения у России

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

У России достаточно оружия и средств поражения, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ходе заседания рабочей группы ВПК по контролю за производством наиболее востребованных образцов вооружений, военной и специальной техники, передает «Интерфакс». Таким образом он прокомментировал заявления украинских чиновников о том, что у РФ осталось мало ракет.

Наши противники наблюдают, периодически делая заявления, что у нас нет то одного, то другого, то ракет осталось на 2,5 раза, то еще что-то такое скажут. Хочу их разочаровать. У нас вполне достаточно всего, — сказал Медведев.

По его словам, с начала 2022 года в армию страны поставляются наиболее востребованные виды вооружений, военной техники и средств поражения. Медведев подчеркнул, что «такой темп, который был в конце года, обеспечен, необходимо сохранить в настоящий период».

Ранее обозреватель украинского портала Defense Express Иван Киричевский заявил, что Россия не будет испытывать проблемы, связанные с нехваткой ракет, для нанесения ударов по Украине. По его мнению, имеющихся запасов ВС РФ хватит как минимум до весны 2023 года.