«Достаточно размыто»: МИД России о новой стратегии обороны США Замглавы МИД РФ Грушко: язык ядерной стратегии США размыт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал размытой новую стратегию национальной обороны США. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что военная доктрина России не допускает никаких двойных смыслов в вопросе возможного применения ядерного оружия, в то время как у других стран мира количество подобных сценариев увеличивается.

Язык ядерных стратегий достаточно размыт, и мы наблюдаем увеличение количества сценариев, в том числе вне ядерного контекста, который допускает применение ядерного оружия. <...> Наша военная доктрина и соответствующие документы <...> очень точны, не допускают никаких двойных толкований. Там прямо говорится о том, что вне ядерного конфликта ядерное оружие может быть применено только, если существует угроза самому существованию государства, — уточняет Грушко.

Он рассказал, что Министерство иностранных дел России внимательно следит за стратегиями ядерных стран Запада, наиболее пристально — за Великобританией, Францией и США. Грушко отметил, что французская стратегия обороны также подразумевает под собой множество сценариев применения ядерного оружия.

27 октября Министерство обороны США опубликовало Стратегию национальной обороны (NDS) — документ на 80 страницах, в котором говорится, что мир вступил в «десятилетие решающих перемен» в геополитике, экономике, технологиях и состоянии окружающей среды. В нем сказано, что США оставляют за собой право на превентивный ядерный удар, если сочтут, что иного способа обеспечить свою и союзников безопасность не останется.