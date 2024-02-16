«Достать до сердца России»: Лавров рассказал о новых рекомендациях ЕС Лавров заявил о новых рекомендациях ЕС по поставкам дальнобойного оружия Киеву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Евросоюз составил рекомендации для Украины по поставкам дальнобойного оружия, способного «достать до сердца России», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины». По его словам, которые приводит РИА Новости, они основаны на том, что нынешними методами победить Россию не получится.

По нашим данным, европейская внешнеполитическая служба составила рекомендации для Украины <...> делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных вооружений, чтобы они «доставали до сердца России», как Евросоюз это описывает, и тем самым опять сеять смуту, панику, подрывать доверие народа, — сказал Лавров.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили наращивание производства вооружений для восполнения собственных запасов и поставок Украине. Стороны отметили необходимость сохранения поддержки Киева со стороны Альянса.

Также сообщалось, что НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия на Украину, чтобы обезопаситься от смены власти в Вашингтоне. Тенденции возникли на фоне растущей неуверенности в Альянсе относительно продолжения Вашингтоном поставок вооружения Киеву. При этом отмечается, что Альянс всегда придерживался позиции, что помощь Киеву является вопросом суверенных решений отдельных стран.