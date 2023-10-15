«Достал всех»: Лавров об отмене речи Зеленского в румынском парламенте Лавров заявил, что Зеленский «достал всех»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «достал всех». На кадрах, показанных в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», глава ведомства в зале перед мероприятием с участием президента Владимира Путина процитировал помощнику главы Юрию Ушакову и пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ с призывом не допустить выступления Зеленского в парламенте Румынии.

Он (Зеленский. — NEWS.ru) достал, конечно, всех, — сказал Лавров.

Руководство парламента Румынии приняло решение об отмене заседания, на котором должен был выступить с заявлением Зеленский в ходе его официального визита в Бухарест.

Решение было принято руководством парламента Румынии в связи с тем, что ряд румынских парламентариев, в частности из националистической партии «Альянс за объединение румын», высказали накануне визита негативное отношение к украинскому президенту. Отмечалось, что в рамках поездки глава Украины должен был встретиться с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и с премьером Маркелом Чолаку.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что никто из правительственных чиновников не стал встречать Зеленского во время его визита в Польшу. По его словам, это стало очередным доказательством того, что отношения между Киевом и Варшавой сейчас очень плохие.