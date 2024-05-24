«Доскакались»: в Госдуме указали, кто разрушил «американскую мечту» Украины Депутат Толмачев: вместо «американской мечты» Украины получила «тирана и хунту»

Украина вместо «американской мечты» и «европейских ценностей» получила «тирана и хунту», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его мнению, пример Киева, которому «помогают» США и ЕС, стал показательным для всего мира.

Украина вместо «европейских ценностей» получила тирана и хунту. Доскакались на своем майдане? Это демонстрационная модель для всех, кто хочет верить обещаниям американцев и европейцев, кто верит в так называемую «американскую мечту». Выборов нет, президент — в непонятном статусе, страна распадается, коррупция никуда не делась, граждан ловят на улицах. И все это — результат того, что поверили англосаксам, — подчеркнул собеседник.

Ранее военный корреспондент Александр Коц выразил мнение, что слова президента Украины Владимира Зеленского о хорошей идее продолжать конфликт с Россией идут вразрез с настроениями «украинских мужиков», которые играют с военкомами «в кошки-мышки» По его словам, украинский лидер «продал своих граждан» США.

До этого Зеленский, комментируя решение палаты представителей Конгресса США выделить более $61 млрд на военную помощь Украине, назвал его «хорошим». Он отметил, что американской армии не нужно воевать, за них «этим занимаются украинцы». Украинский лидер поблагодарил американских чиновников за одобрение пакета помощи Украине, предположив, что это даст Киеву шанс на победу.