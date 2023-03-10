«Дорогой друг»: Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием Путин направил Си Цзиньпину поздравление с переизбранием на пост главы КНР

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Pres

Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы Китая. Поздравительное сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Председателя Китайской Народной Республики. Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах. Будем и дальше координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки дня, — говорится в телеграмме.

Си Цзиньпин стал первым главой государства КНР, который был избран на свой пост в третий раз. Должность председателя за ним сохранили депутаты Всекитайского собрания народных представителей.

В конце 2022 года Владимир Путин назвал отношения КНР и Россия образцом сотрудничества и пригласил Си Цзиньпина весной посетить Москву. До этого в Китае побывал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.