Минфин раскрыл, куда пойдут деньги после повышения налогов для россиян Силуанов: допсредства от изменения ставки НДФЛ пойдут на решение проблем

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В случае повышения ставок налога на доходы физических лиц дополнительные бюджетные средства будет необходимо направить на решение важнейших проблем общества и социальное развитие страны, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, сообщило РИА Новости. Выработка параметров изменения НДФЛ для разных категорий дохода еще не завершена, уточнил он.

Эти средства пойдут на социальное развитие страны, решение важнейших для общества проблем, — заявил министр на заседании экспертного совета думского комитета по бюджету и налогам.

По словам Силуанова, при реализации этой инициативы россиянам следует предоставить возможность видеть, на что расходуются их средства.

Ранее сообщалось, что власти России вместе с профсоюзами и работодателями обсудят возможность освобождения от НДФЛ граждан с низкими доходами. Соответствующий пункт фигурирует в трехстороннем соглашении о планах на 2024–2026 годы. Документ был подписан в конце апреля. В нем утверждается, что в ближайшие три года в стране планируется проводить «эффективную налоговую политику» для борьбы с «социальным и экономическим неравенством».