«Доноры?»: Захарова прокомментировала вступление в НАТО Швеции и Финляндии Захарова оценила реакцию Франции на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Мария Захарова / Фото МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала поддержку Франции вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Российский дипломат предположила, что организации, у которой, по словам президента Франции Эмманюэля Макрона «умер мозг», срочно понадобились доноры.

С точки зрения логики Елисейского дворца всё четко: организации, у которой «умер мозг», срочно понадобились новые члены. Доноры? — написала Захарова.

В декабре 2019 года Макрон впервые констатировал «смерть мозга НАТО» — неспособность членов разросшегося Альянса координировать действия. Позже президент отказался от резких слов.

После начала военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия выступили с пожеланием присоединиться к НАТО. 18 мая представители МИД стран прибыли в Брюссель, чтобы передать заявки пресс-секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу.

Ранее Захарова заявила, что ответ России на вступление Финляндии и Швейцарии станет сюрпризом для них. По её словам, РФ примет военные меры.