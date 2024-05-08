«Должно быть обоюдное решение»: Журова о возможности олимпийского перемирия Депутат Журова: решение об олимпийском перемирии должно быть обоюдным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Светлана Журова

Решение об объявлении олимпийского перемирия должно быть обоюдным, однако Украина не собирается садиться с Россией за стол переговоров, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, Украина и НАТО могут нарушить режим прекращения огня на время Олимпиады в Париже.

Здесь главный вопрос, что они собираются делать на территории Украины во время Олимпийских игр, что будет происходить. Собираются ли они сами придерживаться этого перемирия? Одно дело мы объявим перемирие и будем следовать этим правилам, а Украина и НАТО нет. Ситуация не сильно приятная. Должно быть обоюдное решение, а они в принципе не собираются с нами садиться за стол переговоров. С одной стороны, хорошо использовать этот момент для возможности каких-либо переговоров, если это реально. Мы-то всегда готовы, вопрос только, готова ли Украина, — считает Журова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает обсудить «олимпийское перемирие» для всех театров военных действий на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению французского лидера, оно должно послужить посланием всему миру.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что Запад ведет себя неискренне и хочет использовать предстоящую Олимпиаду в Париже для дополнительной паузы в конфликте на Украине, поэтому и поднимает вопрос об олимпийском перемирии. По его мнению, это чистой воды лицемерие. Свищев считает, что подобные разговоры пошли из-за успехов российских военнослужащих в зоне СВО.