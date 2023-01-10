«Должна быть вчера»: командир «Ахмата» высказался о мобилизации Командир «Ахмата» Алаудинов призвал готовить население к тому, чтобы «встать в один строй»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Командир спецподразделения «Ахмат» и помощник главы Чечни по силовому блоку Апти Алаудинов в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» призвал не бояться готовить россиян к тому, что им придется «встать в один строй». Он раскритиковал тех, кто поднимает панику из-за частичной мобилизации.

Там кто-то какие-то паники поднимает по поводу того, если была бы еще одна мобилизация. А на самом деле я вам честно скажу: волна мобилизации, я считаю, она должна быть вчера. Мы должны готовить наше население и в школах, и повсеместно к тому, что если развернутся такие события, то мы все должны встать в один строй, — заявил Алаудинов.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков посоветовал россиянам не придавать значения публикациям в Telegram-каналах о новой волне частичной мобилизации. По его словам, они не соответствуют действительности.

4 января член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что не видит необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. По его мнению, это будет неэффективно.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин заявил, что призванного резерва достаточно для ведения СВО. Он добавил, что факторов, указывающих на то, что в России может быть объявлена дополнительная мобилизация, нет.