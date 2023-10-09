«Должен думать народ»: Песков о президентских выборах на Украине Песков: что делать с нынешним киевским режимом, должны решать украинцы

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Граждане Украины должны самостоятельно решить вопрос о президентских выборах в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у них остается это право, даже учитывая то, что Киев принес много зла своему населению, передает ТАСС.

Что делать со своим режимом, должен думать народ Украины. <...> Ясно, что киевский режим принес очень много зла народу Украины. <...> Что они будут с ним делать — это уже их выбор, это не наше дело. У нас своя страна, свои задачи, и мы работаем над их реализацией, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты. Он уточнил, что по срокам их выполнения говорить трудно. Это остается прерогативой российских военных, добавил Песков.

Также представитель Кремля заявил, что налогоплательщики стран Запада начали испытывать эмоциональную усталость от Украины. По его словам, граждане США и Евросоюза не понимают, на что тратятся их средства. Настроения в обществе могут повлиять на решение правительств этих стран продолжать финансирование Вооруженных сил Украины. Возможности имеют свой предел, а деньги имеют свойство заканчиваться, указал Песков.