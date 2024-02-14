«Дольше планируемого»: в Кремле высказались о сроках СВО Песков заявил, что спецоперация может продлиться дольше планируемого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Вмешательство коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами в ситуацию на Украине может затянуть специальную военную операцию ВС России, высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках Форума будущих технологий. Однако, по его словам, которые передает ТАСС, СВО продолжится до выполнения всех поставленных задач.

Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может. <...> Специальная военная операция будет продолжена до тех пор, пока все поставленные задачи не будут достигнуты, — заявил Песков.

Военный эксперт Олег Глазунов ранее допустил, что перелом в ходе спецоперации может произойти весной и летом 2024 года. Он сравнил этот момент с Курской битвой во время Великой Отечественной войны. Как подчеркнул Глазунов, в настоящее время Вооруженные силы Украины испытывают легкий снарядный голод, однако в скором времени, очевидно, решат эту проблему и предпримут новую попытку контрнаступления.

При этом бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что «серьезные движения» на фронте начнутся в середине февраля. Он уверен, что проблемы с западным финансированием заставят Киев перейти к обороне, а это может обернуться для него катастрофой. Украинский политолог отметил, что попытки режима президента Владимира Зеленского выжать дополнительные деньги на оборону у местных бизнесменов обернутся фиаско.