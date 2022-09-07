Можно фотографироваться на фоне турбины для «Северного потока» сколько угодно, но необходимо предоставить на нее документы, поскольку это собственность России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Так он прокомментировал недавний снимок канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне газоперекачивающего агрегата. Он подчеркнул, что «Газпром» должен понимать, как правовой статус данного оборудования, так и его техническое состояние, однако никакой документации нет.
Здесь можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте в конце то концов. Это наше имущество. <...> Ничего не дают, кроме общих разговоров, — сказал глава государства.
Он отметил, что создавая проблемы с турбинами для «Северного потока», Европа «сама себя загоняет в угол». Также президент напомнил, что «Северный поток — 2» находится в полной готовности к работе, но по-прежнему пребывает под санкциями ЕС.
В начале августа Шольц лично осмотрел турбину, прибывшую в Германию и сфотографировался с ней. Он отметил, что агрегат готов к эксплуатации, препятствий для его подключения нет. По его словам, турбина может быть немедленно отправлена в Россию.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прокачку газа по трубопроводу «Северный поток» можно будет восстановить в том случае если страны — члены Евросоюза снимут с России санкции. По его словам, именно ограничения со стороны западных государств мешают обслуживать газовую систему.