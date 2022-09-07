Вячеслав Душин

«Документы-то давайте»: Путин о фотографии Шольца на фоне турбины Путин прокомментировал фото Шольца у турбины для «Северного потока» просьбой отдать на нее документы

7 сентября 2022 в 16:49

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022