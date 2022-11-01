Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки, сообщается на сайте кабмина. Это позволит сохранить на прежнем уровне меры социальной поддержки нуждающимся семьям.

Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации, — говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Речь идет о таких мерах поддержки, как пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка и социальный контракт.

Ранее депутат комитета Госдумы по делам семьи от фракции КПРФ Нина Останина предложила не учитывать денежное довольствие мобилизованных при оценке среднедушевого дохода семьи для назначения универсального пособия. С аналогичной инициативой выступил депутат от ЛДПР Сергей Леонов, который предлагает при назначении пособия не учитывать выплаты за ранения и за пострадавшее в результате ЧС имущество. Он также предложил уточнить условия при назначении универсального пособия.