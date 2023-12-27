Доходы и расходы России превысили ожидания властей Силуанов: доходы и расходы бюджета России превысили план на 2023 год

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Антон Силуанов

Доходы и расходы бюджета России в 2023 году превысили ожидаемые планы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, которые приводит ТАСС, на показатели повлиял рост ненефтегазовых доходов. Также ожидается, что по итогам года расходы бюджета достигнут 32,2 трлн рублей, добавил глава Минфина.

По доходам и по расходам у нас выше показатели, чем мы планировали. За счет чего? Выросли доходы, выросли расходы. Доходы, в первую очередь ненефтегазовые, — на 3,1 трлн рублей. А нефтегаз в плане — как было 8,9 [трлн рублей], ну, может быть, будет около девяти. 8,93 у нас было в плане, а будет, может быть, около 9 [трлн рублей], — уточнил министр.

Ранее Силуанов рассказал, что налог на сверхприбыль пополнил федеральный бюджет на 315 млрд рублей. При этом, по его словам, изначально была заложена меньшая сумма. Также он подчеркнул, что большинство компаний предпочли заплатить налог досрочно по ставке 5%.

Разовые взносы от бизнеса по налогу на сверхприбыль в 2021–2022 годах поступили из 77 регионов, следует из статистики Федеральной налоговой службы. Треть поступлений в казну пришлась на компании из Москвы (102,7 млрд рублей). Из восьми регионов взносы оказались нулевыми: это Ненецкий автономный округ, Ингушетия, Северная Осетия, Чечня, Калмыкия, Астраханская область, Севастополь и Тува.