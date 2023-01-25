В России скроют личные данные депутатов в их декларациях о доходах Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов без личных данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Госдума 25 января приняла в третьем и окончательном чтении закон, согласно которому информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в Сети без указания персональных данных, сообщает ТАСС. Закон вступит в силу 1 марта 2023 года.

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенникова, являющегося одним из автором поправок, публиковаться будет только обобщенная статистика о представлении депутатами ряда сведений и исполнении ими закона о противодействии коррупции. Для депутатов и сенаторов сохранятся все механизмы подачи деклараций, об уменьшении контроля, по словам Крашенникова, речи нет.

Этот же документ содержит поправки о возможности непредоставления деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, а также об основании прекращения полномочий депутатов за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона.

Также уточняется, что если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях законодательного органа шесть месяцев подряд, это может стать причиной прекращения его полномочий.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил, что председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил обязать депутатов уведомлять о выезде за границу. По его словам, парламентарии должны будут уведомлять думский комитет по контролю, а главы комитетов и вице-спикеры палаты — председателя Госдумы.