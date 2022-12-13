Догузову включили в Экспертный совет при правительстве

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Зарина Догузова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении состава Экспертного совета при правительстве, сообщается на сайте правительства. В рамках ротации в него вошли президент Российской академии наук Геннадий Красников, генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский и советник при ректорате МГИМО Зарина Догузова.

В состав совета распоряжением включены <...> советник при ректорате МГИМО Зарина Догузова, — сказано в сообщении.

Экспертный совет при правительстве представляет собой консультативный орган, который обеспечивает взаимодействие правительства с экспертным сообществом. Среди его основных функций — подготовка предложений и информационно-аналитических материалов по достижению национальных целей развития, реализации национальных проектов, государственных программ, инициатив социально-экономического развития России.

22 ноября Догузова была освобождена от должности главы Ростуризма в связи с ликвидацией ведомства. Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков сообщил, что Догузовой предложили войти в состав Экспертного совета при правительстве. Он отметил, что ее знания и опыт будут востребованы.