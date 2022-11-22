Догузову сняли с поста главы Ростуризма Догузову освободили от должности главы Ростуризма, ей предложили работу в Экспертном совете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарина Догузова

Глава ликвидируемого Ростуризма Зарина Догузова освобождена от своей должности, сообщили в пресс-службе кабинета министров. Распоряжение об этом уже подписано, передает РИА Новости.

Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова освобождена от занимаемой должности. Распоряжение об этом подписано, — говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков сообщил, что Догузовой предложили войти в состав Экспертного совета при правительстве. Он отметил, что ее знания и опыт будут востребованы.