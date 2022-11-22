Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве

Фото: ГД РФ

Зарина Догузова

Бывший руководитель Ростуризма Зарина Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве России, сообщил ее представитель. Он подтвердил, что Догузова отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития, передает ТАСС.

Зарина Догузова отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития. Она войдет в состав Экспертного совета при правительстве, — говорится в сообщении.

Утром 22 ноября Догузова была освобождена от должности главы Ростуризма. Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков сообщил, что Догузовой предложили войти в состав Экспертного совета при правительстве. Он отметил, что ее знания и опыт будут востребованы.

20 октября президент России Владимир Путин упразднил Ростуризм. Функции ведомства будут переданы Минэкономразвития. До этого Ростуризм подвергся критике бизнеса за законопроект о развитии внутреннего туризма. Бизнес-объединение «Опора России» указало на то, что в документе не затронута тема серого рынка и нет предложений по необходимым мерам поддержки.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что передача функций Ростуризма Минэкономразвития позволит госструктурам сконцентрироваться на проблемах и приоритетах отрасли. Он высказал благодарность Догузовой за вклад в развитие туристической индустрии, а также выразил уверенность в том, что она останется в отрасли.

Также некоторые СМИ сообщали, что Догузова не приняла предложения занять пост замминистра экономического развития. Эту должность Догузовой предложил Чернышенко сразу после того, как Ростуризм был ликвидирован указом президента.