Дочь Кадырова получила новую должность в администрации главы Чечни Дочь Кадырова Хадижат назначили замруководителя администрации главы Чечни

Фото: Мэрия Грозного

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат назначена на должность первого заместителя руководителя администрации по взаимодействию с социальным блоком, об этом в личном Telegram-канале сообщил ее отец. Ранее 24-летняя девушка являлась начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного.

[Руководитель администрации главы и правительства ЧР] Галас Таймасханов выступил с предложением назначить Хадижат Кадырову на должность первого заместителя руководителя администрации по взаимодействию с социальным блоком. <...> [Он] выразил уверенность, что в новой должности она сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы, — написал Рамзан Кадыров.

По его словам, Таймасханов отметил заслуги Хадижат на посту руководителя департамента в работе с общественными организациями. Также он указал, что девушка проявила себя в работе на крупных всероссийских форумах и саммитах, она хорошо знакома с внутриполитической ситуацией. Глава Чечни одобрил внесенное предложение.

В начале ноября 2023 года сообщалось, что 15-летнего сына Кадырова Адама назначили начальником отдела обеспечения безопасности его отца, а в конце месяца — куратором батальона имени шейха Мансура. Подросток получил широкую известность после того, как избил находящегося в СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана у волгоградской мечети. Вскоре после этого акта Адаму Кадырову присвоили звание Героя ЧР, вручили ордена «За заслуги перед КЧР», «За заслуги перед Уммой» и «За заслуги перед КБР», «За служение религии Ислам» I степени, а также татарстанский орден «Дуслык».