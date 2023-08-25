Добровольцев на СВО будут приводить к присяге перед флагом России Путин подписал указ о порядке приведения добровольцев к присяге

Фото: МО РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий порядок приведения к присяге отдельных категорий лиц. В документе, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов, утверждается, что добровольцы и участники подразделений территориальной обороны будут приводиться к присяге перед государственным флагом России. Текст присяги идентичен тому, что используется в Вооруженных силах РФ.

Установить, что к присяге перед государтсвенным флагом РФ приводятся лица, поступившие в добровольческие формирования, <...> работники государственных предприятий, созданных в соответствии со статьями закона «Об особенностях регулирования в сфере оборота оружия», а также лица, привлекаемые для осуществления мероприятий по территориальной обороне, — говорится в указе главы государства.

В указе также подчеркивается, что граждане, которые уже принесли присягу в Вооруженных силах России, освобождаются от повторного приведения. Такая мера также распространяется на бывших военнослужащих армии Советского Союза. Указ официально вступил силу с момента его опубликования.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин подписал указ о присвоении 71-му мотострелковому полку наименование «гвардейский». Он поздравил командование и личный состав полка, отметив, что решительные действия бойцов в зоне проведения специальной военной операции отличаются образцовостью.