Добровольцам разрешили лечиться в военных больницах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Добровольцам разрешат получать лечение в военных больницах. Они смогут бесплатно получать медицинскую помощь как в военно-медицинских частях, так и в отдельных организациях. Соответствующее постановление приняло правительство страны, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС.

Подписано постановление, которое дает возможность участникам добровольческих формирований — таких людей у нас немало — получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях и организациях, — сказал он.

Глава кабмина отметил, что новый фонд поможет выстроить систему индивидуального сопровождения военных и их семей.

Кроме того, Мишустин напомнил о необходимости раз в полгода предоставлять двухнедельный отпуск всем участникам спецоперации, о чем в послании Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин. Премьер-министр же напомнил о важности оперативности и детальной проработки «процедурных моментов», позволяющих спланировать логистику.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают принятия решений о социальных гарантиях для бойцов, включая тех, кто участвует в спецоперациях как добровольцы или через частные военные компании. По его словам, все подразделения, выполняющие задачи в спецоперации, проявляют героизм и выполняют свои обязанности в СВО на высшем уровне.