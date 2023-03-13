«До победного конца»: Кадыров пообещал выполнить все приказы Путина Кадыров на встрече с Путиным пообещал выполнить все задачи спецоперации

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Российские военные из Чечни выполняют все приказы верховного главнокомандующего в ходе СВО и будут действовать до победного конца, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства в ответ просил передать самые наилучшие слова и благодарность чеченским военным в зоне спецоперации.

В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики, мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение ее целей и задач, — заявил Кадыров.

Глава Чечни ранее опубликовал в своем Telegram-канале фотo, где продемонстрировал трофейную зенитную установку Stinger, стоящую на вооружении войск НАТО, и украинский ПЗРК «Игла». Политик отметил, что эти «подарки» будут возвращены, «правда, не в целости и сохранности».

9 марта Кадыров рассказал, что бoйцы батальона «Запад-Ахмат» Минoбороны РФ разработали в зоне СВО собственный дрон-камикадзе, позволяющий точечно атаковать живую силу и технику противника. Он отметил, чтo аппарат неприхотлив в использовании и при этом вполне работоспособен.