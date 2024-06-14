«До крайней точки»: в МИД РФ ответили на отказ Киева от предложения Путина Захарова: отказом от предложений Путина Банковая лишает украинцев шанса на мир

Фото: Алексей Майшев/«Россия сегодня»/Kremlin.ru

Отказом от мирных предложений президента России Владимира Путина украинские власти лишают своих граждан шанса на мир, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, офис украинского лидера Владимира Зеленского довел страну «до крайней точки» еще до отказа от новой мирной инициативы РФ.

Банковая уже довела Украину и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир, — сказала дипломат.

Путин ранее заявил, что войска Украины должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей перед началом переговоров. По словам главы РФ, также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

В ответ на это советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новая инициатива Владимира Путина об урегулировании конфликта не содержит «мирного предложения». Он считает, что руководство России «не способно адекватно оценивать реалии».

Президент Украины Владимир Зеленский также отказался от предложения. Он назвал его «ультимативным посланием», которое не отличается от предыдущих. Руководитель Украины уверен, что инициативе не стоит доверять.