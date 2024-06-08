«До конца СВО»: в Госдуме потребовали трибунала после обстрела Садового Депутат Толмачев: ответственных за обстрел Садового ждет трибунал до конца СВО

Фото: П/с губ-ра Херсонской обл/ТАСС

Украинских военных, виновных в обстреле села Садовое Херсонской области, в результате которого погибло 22 человека, необходимо отдать под международный трибунал еще до конца спецоперации, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, международным инстанциям необходимо открывать глаза на подобные преступления.

Подобные массовые убийства мирных жителей — это повод для инициирования публичного международного трибунала уже сейчас, не дожидаясь завершения СВО. Начало положено. Избирательную слепоту международных инстанций нужно лечить. А если они никак не исцелятся, значит, их время прошло вместе с миропорядком, основанным на правилах, и их место — на свалке истории, — сказал Толмачев.

Парламентарий отметил, что на «свалку истории» также необходимо отправить убийц из Киева и их покровителей. Он подчеркнул, что Россия спросит за «кровь жителей Садового» на их руках.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело по факту теракта после обстрела Вооруженными силами Украины села Садовое в Херсонской области. Глава ведомства поручил оперативно и поименно установить всех лиц, которые отдавали приказ и исполняли его.