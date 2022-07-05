«До этого были партнёрами»: в Совфеде назвали целями Финляндию и Швецию Сенатор Цеков: Финляндия и Швеция превратились для России в цели после вступления в НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финляндия и Швеция превратились для России в цели после вступления в НАТО, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с Lenta.ru. Он назвал вступление в Альянс не очень радостным событием для этих стран и подчеркнул, что раньше они являлись для России партнёрами.

Подписали — пусть радуются этому событию. Хотя, на мой взгляд, это не очень радостное событие для Финляндии и Швеции, потому что если до этого они были для нас партнёрами, государствами, с которыми мы строили отношения в соответствии с международными стандартами, то сейчас они для нас стали целями, — сказал Цеков.

Он добавил, что Финляндия и Швеция сделали очень глупый шаг, который осознают позже. Россия, по его мнению, никогда им не угрожала, нужды вступать в Альянс не было.

Накануне министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении государств в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Финляндия и Швеция станут членами Альянса после ратификации документов всеми государствами НАТО.

О том, как Россия ответит на предложение НАТО разместить базу в Финляндии и вооружение в Швеции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «соответствующие планы» в Минобороны есть, «работа ведётся».