«Днем и ночью»: Путин о работе ученых и инженеров на оборонку Путин: ученые и инженеры работают, чтобы ВС РФ опережали противника

Фото: МО РФ

Российские инженеры и ученые работают фактически круглосуточно, чтобы военнослужащие ВС РФ могли опережать противника, заявил президент России Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции РФ на Украине. По его словам, это одна из главных задач для достижения победы.

Наши конструкторы, ученые, инженеры, поверьте мне, тоже работают днем и ночью — в полном смысле этого слова, днем и ночью, — чтобы чуть-чуть опережать противника, — сказал глава государства. — Повторяю еще раз: в целом у нас получается. Это одна из главных задач для обеспечения общего успеха и победы, — заявил Путин.

Ранее министру обороны России Сергею Шойгу продемонстрировали перспективный ударный квадрокоптер для дистанционного минирования в условиях низкой видимости. Уточняется, что полигон Московского военного округа, который занимается разработкой беспилотника, готов выпускать 30 единиц в месяц. Кроме того, Шойгу представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при содействии военных снайперов.

Также сообщалось, что новая линейка ударных плавающих беспилотников появится в России. Они предназначены для уничтожения мостов, понтонных переправ, плотин и гидроэлектростанций. Дроны способны действовать как на воде, так и под ней.