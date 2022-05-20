Дмитрий Вахруков назначен замглавы Минэкономразвития РФ

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Дмитрий Вахруков назначен заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Назначить Вахрукова Дмитрия Сергеевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации, — сказано в документе.

Вахруков с февраля 2018 года работал директором департамента госрегулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности, позже переименованного в департамент государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ.

Ранее президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава региона заявил, что в этом году истекает срок его полномочий и для него принципиально важно видение главы государства, на каком участке ему предстоит работать дальше.