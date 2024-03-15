Медведев с женой проголосовали в Доме молодежи под Москвой

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеорепортаж с избирательного участка, куда прибыл со своей супругой. Он отметил, что у Светланы Медведевой 15 марта день рождения и они решили заполнить бюллетени в этот день.

Сегодня первый день голосования. Вот мы в первых рядах и пришли. У Светланы Владимировны сегодня день рождения, тем не менее мы сегодня на месте, — сказал Медведев.

Медведевы проголосовали на участке в здании Дома молодежи в поселке Горки-2.

Ранее певец Филипп Киркоров проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок в Москве он пришел вместе с отцом Бедросом Киркоровым. На вопрос журналиста о выбранной двери, артист ответил, что двери его дома всегда открыты для хороших людей. Киркоров проголосовал через электронный терминал, а его отец поставил галочку в бюллетене. Артист назвал голосование давней семейной традицией и заявил, что за три дня можно сделать «выбор сердцем».

Также российский певец Стас Михайлов проголосовал на избирательном участке в Омске. Там же он спел свои хиты вместе с коллективом местной самодеятельности. На распространившееся в Сети видео попал фрагмент исполнения песни «Все для тебя».