Дмитрий Медведев против Генри Киссинджера Россия и США поднимают ставки в большой игре

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Как ни парадоксально, но в ожидании дипломатических перемен в наступающем году Россия и США поднимают ставки в большой игре. Причем процесс этот запускается усилиями деятелей глобально известных, но не являющимися лицами, непосредственно принимающими важнейшие решения.

В последние дни вообще много разговоров и прогнозов, касающихся яркого возвращения Дмитрия Медведева, которого после отставки с поста главы российского правительства многие аналитики поспешили списать в политический архив. Да и его новая должность заместителя главы Совбеза воспринималась чуть ли не как исключительно декоративная. Правда, в его активе оставался пост председателя правящей «Единой России». Но и она позиционируется, скорее, в качестве средства контроля Кремля над многоуровневой элитой, федеральной и региональной.

А тут громкий визит Дмитрия Анатольевича в Китай с конфиденциальным, как сообщалось, посланием президента, назначение заместителем Владимира Путина в военно-промышленную комиссию, определяющую характер и объем оборонного заказа в условиях СВО. Наконец, вызвавшая немалый переполох программная статья в «Российской газете».

Уже гадают, до или после визита Медведева в Пекин этот опус был создан. На самом деле важнее было бы понять, до или после поездки было принято решение о публикации такой работы в правительственном издании.

Собственно, почему мы решили противопоставить публикацию зубра заокеанской дипломатии в крайне консервативном The Spectator и статью Дмитрия Медведева в «Российской газете». Потому что оба выступления жесткие, в чем-то бескомпромиссные, оба явно поднимают ставки накануне возможных переговоров.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

Сам американский ветеран холодной войны за последнее время неоднократно, что называется, переобувался. И после своих первых, достаточно мягких заявлений по ситуации вокруг Украины, за что был подвергнут критике, резко изменил тональность. И последняя его статья, которая, может быть, просто им подписана по просьбе определенных кругов, выглядит резко наступательной и местами грубоватой, если не сказать хамской. Это фактически ультиматум, предъявляемый нашей элитке, воспринимаемой доктором Киссинджером в качестве безвольной биомассы апатридов. Мол, все занятые территории необходимо вернуть, а судьбу Крыма будем решать после. В зависимости от вашего поведения. Зато опять разрешат торговать сырьем и не вызывать у Запада дополнительных трудностей в экономике.

И тут появляется ответ Дмитрия Медведева, заявляющего о том, что вести какие-либо переговоры с коллективным Западом, который неоднократно злоупотреблял нашим доверием, бесполезно. Такая заморозка отношений явно на годы вперед. Тем более не о чем разговаривать с неонацистским режимом в Киеве, о чем, мол, сам Медведев предупреждал еще до начала СВО. А потому режим необандеровцев должен быть уничтожен, а сама Украина — демилитаризована, дабы больше не представлять угрозы для безопасности России. А что касается захлестнувшей Запад русофобии, то это явно попытка выйти из кризиса, начавшегося еще с пандемии, создав образ врага. Но экономическое бытие, социальные проблемы уже постепенно определяют сознание общественности во многих развитых странах. А потому и все разговоры о западном политическом монолите — чистые фантазии.

Таким образом, создается впечатление, что обе стороны перьями своих видных политиков формулируют изначально жесткие позиции противостояния, от которых можно будет, не теряя лица, отталкиваться в поисках компромисса.