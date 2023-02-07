«Для жертвы без разницы»: в ГД об идее приравнять бойцовых собак к оружию Депутат Бурматов призвал ввести крупные штрафы для недобросовестных владельцев собак

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look

В России не нужно вводить разрешение на владение собаками бойцовых пород по аналогии с оружием, но необходимо ужесточить наказание для недобросовестных хозяев, заявил NEWS.ru первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его мнению, не стоит к чему-то обязывать владельцев одних пород и забывать про других, так как ответственность должна быть одинаковой для всех.

Я считаю, что ответственность должна быть для всех одинаковая. Какая разница кто покусал? Для жертвы без разницы, собака какой породы причинила вред. Человек получил травмы, и владелец собаки должен понести наказание. Требования ко всем владельцам должны быть одинаковые и сегодня они установлены федеральным законом, в соответствии с этими требованиями владелец должен отвечать за своего питомца на протяжении всего времени, — считает Бурматов.

Он добавил, что на сегодняшний момент предусмотрена уголовная ответственность в том числе в виде реальных тюремных сроков, но, помимо этого, должны быть крупные штрафы для владельцев, которые не следят за своими животными и отпускают их на самовыгул.

Мы внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях с просьбой установить штраф в размере 200 тысяч рублей дополнительно к уголовной ответственности. А разницу в породах делать бессмысленно. Так мы, наоборот, не ужесточаем, а даем лазейку уходить от ответственности. Отвечать всегда должен владелец, а не собака, — подытожил Бурматов.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил ввести разрешения на владение собаками бойцовых пород по аналогии с оружием. Подобная идея появилась после нападения пса на маленькую девочку в подмосковном Пушкино. Фадеев подчеркнул, что скором времени этот вопрос будет проработан с экспертами для установления конкретных мер по владению подобными собаками