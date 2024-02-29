В Госдуме отреагировали на заявление Пентагона о столкновении НАТО и России Слуцкий назвал манипуляцией слова Пентагона о столкновении между РФ и НАТО

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press

Леонид Слуцкий

Слова министра обороны США Ллойда Остина о возможной войне между Россией и НАТО являются манипуляцией на грани адекватности, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, администрация Белого дома уже давно фабрикует «экзистенциальные угрозы» для продолжения прокси-войны против РФ.

Возможное столкновение России и НАТО при оптимальных раскладах приведет к распаду Североатлантического альянса, подчеркнул депутат. В худшем случае все закончится ядерной войной и апокалипсисом, отметил Слуцкий.

Мы никому не угрожаем, и это подчеркивалось неоднократно руководством страны. Но в случае любого нападения на Россию, отпор будет мгновенным, а последствия для интервентов — трагичными, — констатировал лидер ЛДПР.

Ранее слова американского чиновника прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав их безумием. По ее словам, теперь все увидели, что именно Вашингтон является настоящим агрессором. Дипломат также задалась вопросом, стоит ли расценивать такие заявления Пентагона как прямую угрозу России.

До этого министр армии США Кристин Вормут сообщила, что американские военные проводят масштабную реструктуризацию в рамках подготовки к возможному глобальному конфликту. В рамках этой программы мобилизуют 7,5 тысячи солдат, уточнила она.