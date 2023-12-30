«Для танго нужны двое»: в МИД о диалоге по замороженным российским активам МИД РФ: Россия открыта к диалогу с Западом по замороженным активам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия открыта к диалогу с Западом по замороженным активам, однако «для танго нужны двое», заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. По его словам, власти зарубежных стран тоже должны быть готовы к соответствующим контактам. В противном случае «на нет и суда нет», добавил дипломат.

Вместе с тем, как всем известно, «для танго нужны двое». В условиях продолжающейся оголтелой русофобской кампании на Западе и на фоне новых односторонних санкций полагаю бессмысленным пытаться угадать реакцию властей зарубежных стран, чьи резиденты потенциально могли бы принять участие в подобном обмене. Если на той стороне будут готовы к диалогу — мы к нему открыты, а на нет, как говорится, и суда нет, — заявил Биричевский.

Поступающие из Евросоюза и США сигналы сложно назвать оптимистичными, отметил он. По словам дипломата, Брюссель по-прежнему пытается подстроить правовую базу под изъятие активов, а Вашингтон активно продвигает формулу, согласно которой страна признается пострадавшей от российской спецоперации. Вместе с тем дипломат добавил, что к какому бы варианту ни пришли западные страны, это в любом случае будет воровством.

Ранее Нобелевский лауреат Роберт Шиллер сравнил конфискацию российских активов с катаклизмом. По его словам, такие меры могут побудить людей отказаться от доллара и начать откладывать сбережения в другой валюте.