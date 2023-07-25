Госдума приняла сразу во втором и третьем, финальном, чтениях законопроект о лишении свободы за повторное участие в работе или за организацию в России НКО, сообщается на сайте ГД. Речь идет о зарубежных или международных некоммерческих организациях, данные о которых не внесены в реестр таких организаций. За организацию НКО грозит до трех лет лишения свободы.

Для тех, кто ранее был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение или имеет судимость за сотрудничество с иностранной НКО, чья деятельность признана нежелательной в России, будет грозить уголовная ответственность до двух лет лишения свободы. За организацию деятельности такой НКО можно будет получить до трех лет лишения свободы, — говорится в сообщении.