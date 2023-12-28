Для педагогов в Подмосковье запланировали новые меры господдержки Губернатор Воробьев: приезжающим в Подмосковье учителям дадут подъемные на жилье

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В Подмосковье в 2024 году будут усилены меры поддержки педагогов, сообщает «360» со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева. В частности, по его словам, учителя, снимающие жилье, смогут получать ежемесячную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Условием выплаты этих подъемных является отсутствие у преподавателя и его семьи жилья в Московской области.

Мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей, чтобы каждый педагог, который к нам приезжает, мог не думать о проживании, не платить за это. Мы предусмотрели определенные подъемные, для того чтобы в школы приглашать дополнительно учителей, — отметил губернатор.

По его словам, эта мера направлена на увеличение привлекательности региона для преподавателей, в том числе по наиболее востребованным предметам: математике, русскому языку, физике, информатике, биологии, химии, а также для учителей начальных классов. Оформить выплату можно будет на региональном портале госуслуг. Сейчас в Подмосковье существует такая же мера господдержки врачей.

Воробьев также рассказал, что в Московской области действуют льготные ипотечные программы для молодых ученых, врачей и педагогов, а также тренеров и воспитателей.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил о необходимости вернуть в российские школы уроки труда. При этом, по словам депутата, недостаток педагогов можно поначалу компенсировать за счет учителей по другим предметам.