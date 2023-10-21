«Для нас важна предсказуемость»: Силуанов о курсе доллара Силуанов заявил о важности предсказуемости курса доллара

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Антон Силуанов

Для России важно, чтобы курс доллара был предсказуемым, заявил глава Минфина Антон Силуанов в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По его словам, кабмин и президент России Владимир Путин приняли ряд решений для стабилизации стоимости иностранных валют.

Для нас важна предсказуемость. В последнее время правительство и президент приняли решение об определенных мерах контроля за возвратом валютной выручки. Думаю, что это один из элементов стабилизации курса, — сказал Силуанов.

Он добавил, что стране потребуется время для анализа реализуемых мер. Силуанов отметил, что у Москвы есть инструменты для того, чтобы курс иностранных валют был прогнозируемым и устойчивым.

Силуанов ранее заявил, что побороть высокую инфляцию и снизить стоимость денег в экономике можно только с консолидацией бюджета и работой с расходами и ресурсами обеспечения. По его словам, сейчас необходимо привести в порядок бюджет страны.

Ранее аналитики крупнейших российских банков и инвесткомпаний, участвующие в макроэкономическом опросе Банка России, снова ухудшили прогноз по курсу рубля на 2023 год и на последующие три года, следует из данных ЦБ РФ. Несмотря на недавнее укрепление рубля, в будущем аналитики ждут ослабления российской валюты. По данным ЦБ, в 2024 году средний курс составит 94 рубля за доллар, в 2025 году — 97,5 рубля за доллар.