«Для людей, как для себя»: чиновников предложили лишить комфорта Депутат ГД Хамзаев предложил запретить западные авто для чиновников

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Зарубежные элитные автомобили для чиновников должны «уйти в прошлое», все они должны пересесть на продукцию отечественного автопрома. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, тогда российское автомобилестроение выйдет на качественно новый уровень.

Всем чиновникам нужно пересесть на отечественное авто. Что производим — на том и ездим. <...> Иностранные элитные машины для чиновников должны уйти в прошлое. <...> Поверьте, как только у какого-нибудь важного чиновника зимой машина не заведется два-три раза и он опоздает на совещание — быстро найдут решения. Будут делать для людей, как для себя, — сказал депутат.

При этом Хамзаев подчеркнул, что в первую очередь данная мера должна распространяться на депутатов Госдумы и сенаторов СФ.

Ранее депутат заявил, что в России необходимо срочно принять поправки в закон об ответственном обращении с животными, чтобы защитить граждан. При этом он саркастически оценил ряд инициатив зооактивистов о защите безнадзорных животных и предложил им, в частности, создать салон красоты для ежей.

Также Хамзаев предложил обязать российские кинотеатры направлять выплаты с западных фильмов в фонд поддержки участников спецоперации на Украине, а не правообладателям картин. По его мнению, подобная мера принесет двойную пользу — увеличит количество показываемых фильмов, при этом позволив государству «показать вектор», которому нужно следовать.