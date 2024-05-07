«Для идиотов»: Зюганов усомнился в причине прорыва дамбы в Орске Зюганов: версия прорыва дамбы в Орске из-за мышей годится «для идиотов»

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Версия о прорыве весной дамбы в Орске из-за мышей годится только для идиотов, заявил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-подходе в Госдуме после инаугурации президента. По его словам, плотина должна была защищать людей, а получилось так, что «деньги закопали, а ответственных нет». Парламентарий также напомнил о трагедии в «Крокус Сити Холле», в связи с чем призвал повышать степень ответственности для тех, кто обеспечивают безопасность россиян.

Из-под любой аварии торчит коррупция. Когда стали рассказывать о том, что плотину строили, чтобы защитить город, а ее прогрызли мыши. Ну для идиотов, может, это и годится. Деньги закопали, а ответственных нет. В «Крокусе» столько людей погубили, а ответственных пока не видим, — сказал он.

Министр строительства Ирек Файзуллин, комментируя версию прорыва, связанную с грызунами, ранее заявил, что Минстрой России совместно с Минприроды проведут обследование причин прорыва дамбы в Орске. Он отмечал, что на дамбу обрушилась нагрузка в 10 метров воды, он призвал дождаться результатов исследования.

Ранее сообщалось, что жители Оренбургской области, которые пострадали от паводка, получили выплаты на общую сумму более 3 млрд рублей. Правительству поступило до полумиллиона заявлений от граждан. Точная сумма выплат на 3 мая составила 3 млрд 81,09 млн рублей. Из почти полумиллиона поданных заявлений компенсации уже одобрили 146 564 жителям региона.