Для граждан Евросоюза отменили льготы при оформлении российских виз Путин подписал закон о повышении визовых сборов для въезда европейцев в Россию

Фото: Антон Подгайко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий льготы при оформлении виз для граждан ряда европейских стран. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, речь идет о гражданах Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Таким образом, для жителей этих государств повышаются визовые сборы.

В пояснительной записке отмечается, что целью принятия таких мер является синхронизация режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными на данный момент перечисленными странами. Власти этих государств в одностороннем порядке в полной мере приостановили действие упомянутых договоров с РФ, а также перешли на использование повышенных размеров ставок визовых сборов.

Теперь стоимость виз РФ вырастет в зависимости от срочности и кратности от $50 до $300. В то же время соответствующие доходы от их оформления могут увеличиться в 2,8 раза, говорится в пояснительном документе.

Ранее в посольстве РФ объявили о закрытии визовых центров в Париже, Ницце, Марселе и Страсбурге. Они прекратили свою работу 24 ноября. Желающие оформить российскую визу граждане смогут обращаться в консульский отдел посольства РФ во Франции, генконсульство РФ в Марселе и Страсбурге, а также в российскую канцелярию в Вильфранш-сюр-Мер. Как подчеркнули в дипмиссии, запись на оформление виз в посольстве во Франции осуществляется исключительно через систему электронной очереди на официальном сайте.