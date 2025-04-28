Для банков отменят лимиты по выдаче IT-ипотек Минцифры отменило для банков лимиты по объему выдаваемых льготных IT-ипотек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минцифры отменило для банковских организаций лимиты по выдаче льготных IT-ипотек, сообщила пресс-служба министерства в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что решение было принято по согласованию с правительством РФ из-за высокой востребованности такой программы.

С учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по IT-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. <...> Теперь такие ситуации будут исключены, — говорится в сообщении.

Министерство добавило, что для заемщиков снизится финансовая нагрузка в виде допплатежей по банковским комиссиям. Там также сообщили, что всего уже выдано более 83,5 тысячи льготных ипотек. Ожидается, что к концу года эта цифра может вырасти до 91,5 тысячи.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что массовая льготная ипотека в Россию не вернется. Он предложил россиянам пользоваться рядом других программ, в том числе ограниченной с июля 2024 года семейной ипотекой.

До этого сообщалось, что в России с 1 апреля программа льготной семейной ипотеки расширена на вторичный рынок. Такая возможность появляется в регионах с низким уровнем жилищного строительства. Мера распространяется на жилье в многоквартирных домах не старше 20 лет. При этом здание не должно быть аварийным.