Диверсант СБУ устроил взрыв при задержании в Херсонской области

Фото: shutterstock

Украинский диверсант погиб, устроив взрыв при попытке скрыться от силовиков в городе Берислав Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона, передает ТАСС. Информацию о диверсанте и его местонахождении силовикам предоставили ранее задержанные украинские диверсанты.

Отмечается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовыми структурами член террористической ячейки пытался скрыться, а затем произошел взрыв. От полученных ранений диверсант скончался на месте, сообщает агентство.

Ранее сегодня сотрудниками Федеральной службы безопасности была пресечена деятельно диверсионно-разведывательной группы Службы безопасности Украины. Задачей ДРГ было осуществление терактов, направленных против высокопоставленных членов администрации Херсонской области. ФСБ задержала девять граждан Украины. Впоследствии они были арестованы.

В ФСБ добавили, что в рамках задержания у диверсантов изъяли более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки. В отношении украинцев возбудили уголовное дело по статье 361 («Акт международного терроризма»).