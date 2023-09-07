В Госдуме назвали дискриминацией возможное исключение России из МПК Депутат ГД Баталова назвала дискриминацией возможное исключение России из МПК

Фото: MARUYAMA, Kohei/AFLO/Global Look Press

Группа команд делегации Паралимпийского комитета России (ПКР)

Возможное отстранение России от членства в Международном паралимпийском комитете (МПК) является «дискриминацией по национальному признаку», заявила 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова. Комментируя ситуацию «Парламентской газете», депутат подчеркнула, что в России постараются защитить спортсменов и принять меры, чтобы доказать свою правоту на международном уровне.

Ко всему этому мы привыкли и всегда старались защитить наших спортсменов и доказать свою правоту на международном уровне. Будем действовать подобным образом и сейчас. <...> Какой может быть мотивировка подобного решения, сказать сложно. Кроме как дискриминацией по национальному признаку, на мой взгляд, объяснить его вероятность ничем невозможно, — уточнила парламентарий.

Депутат подчеркнула, что в случае отстранения России от членства в МПК продолжится активная работа со странами СНГ, БРИКС и ШОС. Она отметила, что необходимо расширять дальнейшее сотрудничество с этими государствами. Баталова подчеркнула, что сейчас российские спортсмены готовятся к участию в первых летних Играх дружбы, которые пройдут в Москве в 2024 году. Кроме того, в 2024 году состоятся Игры БРИКС в Казани.

Сильно плакать по поводу возможного решения МПК мы не будем. Сейчас нам уже окончательно ясно, с кем мы имеем дело. Поэтому мы, конечно же, не сидим на месте. Активную работу по развитию сотрудничества со странами СНГ, ШОС, БРИКС ведут на постоянной основе, — отметила парламентарий.

Депутат Госдумы Светлана Журова ранее заявила, что российские паралимпийцы больше всех не угодили странам Запада, потому что в РФ вдвойне гордятся их успехами. Так она прокомментировала намерение МПК навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.