Дипломаты узнали о намерении США открыть «второй фронт» против России МИД: США намерены открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вашингтон рассматривает Южный Кавказ в качестве плацдарма для открытия «второго фронта» против Москвы, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, это в корне противоречит подлинным интересам народов региона.

В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия «второго фронта» против России, — указал дипломат.

В конце ноября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел на полях СМИД ОБСЕ в Скопье встречу со специальным представителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной. По словам армянского дипломата, в ходе беседы обсуждались вопросы партнерства Еревана с Альянсом.

После этого Коломина заявил, что Армения приняла решение дистанцироваться в определенном смысле от Москвы. По его словам, республика начала сближаться с Альянсом и просит больше сотрудничества. По словам Коломины, в блоке приветствуют решение «партнеров».

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Армения пытается поменять союз с Россией на туманные обещания Запада. Он подчеркнул, что Ереван предпринимает попытки изменить свой внешнеполитический курс и в целях оправдания этого винит Россию во всех своих бедах, в том числе в утрате Карабаха. Лавров напомнил, что Москва неоднократно публично говорила о своей озабоченности по данному вопросу.