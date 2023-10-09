Милонов предложил опрыскивать дипломатов из Европы от клопов

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Нашествие постельных клопов на ряд стран Западной Европы означает, что зарубежные гости могут привезти кровососов и на российскую территорию, рассказал «Парламентской газетой» замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Он высказал мнение, что ситуация в значительной степени связана с украинскими беженцами, которые привезли в Европу клопов и других неприятных паразитов, и предложил обрабатывать западных дипломатов от насекомых.

Дипломатов из недружественных стран я бы опрыскивал. <...> Скоро вши пойдут. Я беспокоюсь, чтобы тифа не было. Но мы можем не опасаться всерьез: русские люди всегда любили баню, любили мыться, и нам это не грозит, — высказал мнение Милонов.

Как заметил в беседе с изданием академик РАН, доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, помимо фактора беженцев в распространении клопов сыграла роль и дороговизна газа, из-за которой европейцы вынуждены экономить воду, например при посещении ванной.

Ранее известный российский стилист Сергей Зверев рассказал, что в Париже давно назрела проблема с вредителями. Он признался, что в свои прошлые визиты во французскую столицу был шокирован обилием на улицах крыс и разочарован этим городом, а нынешнее нашествие клопов отбило у него желание приезжать туда вновь.