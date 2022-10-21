Москва осудила ООН за распространение «оголтелых фейков» о России Дипломат Стржижовский назвал недопустимым тиражирование в ООН «оголтелых фейков» о России

Фото: Sascha Steinach via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Москва считает недопустимым распространение «оголтелых фейков» через площадки ООН, заявил на заседании Четвертого комитета Генассамблеи пресс-секретарь постпредства России при организации Федор Стржижовский. По его словам, которые приводит РИА Новости, к их числу относится недавнее заявление представителя всемирной организации Прамилы Паттен о якобы имевших место преступлениях сексуального характера со стороны российских военных.

Считаем недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН непроверенных, а подчас и оголтелых фейков, граничащих с абсурдом, — сказал Стржижовский.

По его словам, подобные заявления ставят под сомнение уровень экспертизы ооновских служащих. Кроме того, Стржижовский заявил о «беспрецедентной информационной агрессии коллективного Запада против России, а также других государств, проводящих независимую внешнеполитическую линию». Он подчеркнул, что «неугодные российские СМИ» подвергаются прямым запретам и блокировкам вещания, заморозке банковских счетов, запугиванию, диффамации и давлению со стороны спецслужб.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выходящим за грань разумного заявление спецпредставителя генсека ООН Прамилы Паттен о якобы использовании российской армией виагры для изнасилований на Украине. Она указала, что высказывание функционера ООН выходит за пределы ее полномочий, а сама она опиралась на обрывочные данные от не признаваемой Россией «независимой международной комиссии по расследованию на Украине». К тому же сама Паттен признала, что проверить их достоверность сложно, подчеркнула Захарова.