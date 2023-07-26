Дипломат сообщил о сложностях россиян с выступлением в СБ ООН Полянский: Великобритания пытается не допустить российских докладчиков на заседание СБ ООН

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Великобритания, выполняющая в текущем месяце функции председателя Совета Безопасности ООН, предпринимает попытки не допустить докладчиков из РФ на заседание по Украине 26 июля, написал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, которые приводит ТАСС, на анонсированном заседании предполагается обсудить в том числе преследование адептов Украинской православной церкви (УПЦ).

Мы заявили на свое заседание двух докладчиков, имеющих личный опыт преследований со стороны киевского режима. Имена сейчас раскрывать не буду, чтобы обезопасить их от давления со стороны режима Зеленского и украинского ЦИПсО. К сожалению, такие случаи уже были. Однако британское председательство в СБ уже затеяло грязные процедурные игры с тем, чтобы наших докладчиков не допустить, — написал Полянский.

По имеющимся данным, инициатором заседания 26 июля стала Россия. По словам постоянного представителя Великобритании при ООН Барбары Вудворд, в этот день также состоится встреча Совбеза международной организации по завершению действия зерновой сделки.

14 июля украинский суд отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла в СИЗО до 14 августа. До этого он находился под домашним арестом. Накануне СБУ сообщила о новых обвинениях в отношении митрополита по статьям о повторном нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также о повторном оправдании или отрицании «вооруженной агрессии РФ против Украины». Санкции по этим статьям предусматривают до 8 лет лишения свободы и конфискацию имущества.