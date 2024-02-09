Российский дипломат призвал страны СНГ не бояться «западных жандармов» Постпред Грозов: Россия понимает, какое давление оказывают в ООН на страны СНГ

Фото: cis.minsk.by

Андрей Грозов

Россия понимает, какое беспрецедентное давление оказывается Западом на страны Содружества Независимых Государств (СНГ) на площадках ООН, заявил постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что Москва не драматизирует ситуацию в связи с их позицией при принятии антироссийских резолюций и вместе с тем постоянно призывает партнеров и союзников не бояться западных «жандармов» и более активно выражать свое отношение к подобным инициативам.

Мы видим, что на наших партнеров и союзников страны коллективного Запада оказывают беспрецедентное жесткое давление для того, чтобы, так сказать, обеспечить большинство по принятию каких-либо антироссийских резолюций. Это давление, конечно же, сказывается на той линии, которую занимают наши партнеры в ходе голосования по этим документам. Мы это понимаем, не драматизируем, — сказал он.

Ранее состоялся неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Глава России Владимир Путин завершил рабочую программу лишь в два часа ночи. В рамках саммита он встретился с президентами Казахстана и Узбекистана, а также главой «Газпрома», обсудив сотрудничество в газовой сфере.

Также стало известно, что председательство РФ в Содружестве Независимых Государств в 2024 году будет нацелено на обеспечение преемственности и последующее укрепление СНГ, а также повышение его международного авторитета. Кроме того, будет взят курс на развитие партнерских отношений с другими международными организациями и заинтересованными странами.