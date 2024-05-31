Дипломат рассказал, как Россия ответит на ограничения со стороны Польши Посол Андреев: РФ ответит зеркально на ограничения для ее дипломатов в Польше

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия предпримет зеркальные действия в ответ на решение польских властей ограничить передвижение сотрудников российских диппредставительств в стране, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. При этом он добавил, что эти ограничения не критичны для российских дипломатов, передает РИА Новости.

Это создаст определенные неудобства, они не будут носить критического характера. Просто очередной шаг на пути осложнения работы и наших дипломатических, консульских представительств в Польше, и для работы наших польских коллег в России, потому что с российской стороны, естественно, последуют зеркальные ответные действия, — сказал Андреев.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщал, что власти страны приняли решение ограничить свободное передвижение российских дипломатов. По его словам, сотрудники посольства РФ в Варшаве смогут передвигаться только внутри столичного региона, при этом российского посла Сергея Андреева данные меры не коснутся.

После этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что посольство России в Варшаве получило ноту от МИД Польши об ограничении передвижений российских дипломатов с 1 июня. Она подчеркнула, что в документе нет никаких разъяснений по поводу вводимых мер.